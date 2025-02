Nouvelle musique, soucis financiers et bébé: que se cache-t-il derrière le retour de Justin Bieber?

Après plusieurs années de silence musical, Justin Bieber préparerait son grand come-back ! Les fans des années 2010 sont en ébullition, et pour cause : l’artiste canadien aurait enregistré de nouvelles chansons en toute discrétion. Un retour qui serait aussi motivé par des raisons… financières.

Pourtant, depuis 2021 et la sortie de "Peaches", silence radio. Quatre ans sans nouvel album, une éternité pour ses fans qui espèrent un retour en force en 2024.

Justin Bieber, c’est un phénomène musical qui a marqué toute une génération. Avec 17 chansons dépassant le milliard d’écoutes sur Spotify, il fait partie des artistes les plus streamés de l’histoire. Parmi ses tubes inoubliables, on retrouve "Sorry", mais surtout "Baby", ce hit de 2012 qui a sacralisé la fameuse coupe "mèche sur le front".

D’après le New York Times, Justin Bieber ne serait pas en vacances mais bien en studio ! De nouvelles chansons auraient été enregistrées, relançant l’espoir d’un prochain album. Une annonce d’autant plus surprenante que l’artiste avait inquiété ses fans en 2022, lorsqu’il avait révélé être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, une infection rare qui avait partiellement paralysé son visage. Heureusement, aujourd’hui, Justin va mieux, il peut sourire à nouveau… et chanter ! Pour rappel, son dernier tube "Peaches" date de 2021.

Un besoin urgent d’argent ?

Si ce retour se confirme, ce ne serait pas uniquement par amour de la musique… Justin Bieber aurait des soucis financiers ! Malgré la vente de son catalogue musical en 2023 pour 200 millions de dollars (192 millions d’euros), il semblerait que cette somme se soit envolée à vitesse grand V. Entre jets privés, villas luxueuses et dons généreux aux églises, ses dépenses seraient colossales.

Selon certaines rumeurs, il aurait même rencontré des difficultés pour obtenir une carte de crédit et payer certaines factures. Une situation surprenante pour un artiste de son envergure !

À lire aussi Justin et Hailey Bieber séparés? Un geste de la part du chanteur sème le doute

Autre raison possible de son retour : Justin Bieber est devenu papa d’un petit garçon, Jack Blues, qui fête ses 6 mois ce mois-ci. Et on le sait, un bébé, ça coûte cher ! Biberons, couches, cadeaux… autant de bonnes raisons de remettre le pied à l’étrier.