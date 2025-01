"Pas suffisamment d'éléments": l'enquête pour viols sur le rappeur Lomepal classée sans suite

L'affaire avait commencé à prendre une certaine ampleur à l'été 2023. Le 19 juillet, la rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait révélé sur Instagram entendre depuis deux ans "des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés" de Lomepal. "Toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche de nombreux festivals également", avait-elle avancé.

Reconnu pour son style et ses textes sentimentaux qui lui ont longtemps valu l'étiquette de "rap rose", Lomepal a creusé son sillon sur une scène rap très hétéroclite, collaborant avec des poids lourds du rap comme Nekfeu, Orelsan ou Romeo Elvis.

En 2017, son premier album, "Flip", fait de lui une star. Vient un an plus tard "Jeannine", mélancolique hommage à sa grand-mère. Son dernier, "Mauvais ordre", est sorti en 2022.

Sur le volet pénal, l'univers du rap français a récemment été marqué par plusieurs affaires de violences sexuelles, au fort retentissement médiatique.