Plus d'un milliard d'écoutes: voici l'artiste belge le plus écouté au monde sur Spotify en 2024

Lost Frequencies a été l'artiste belge le plus écouté dans le monde cette année et deux de ses titres ("Where Are You Now" et "Are You With Me") ont dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify, ressort-il mercredi des chiffres de la campagne Wrapped du service de Streaming musical. Son "All Stand Together" a également été l'album belge le plus plébiscité à travers le monde en 2024.

Pour la chanson belge la plus écoutée mondialement, il faut se tourner vers le duo électronique Dimitri Vegas & Like Mike avec son titre "Thank You (Not So Bad)". Ce dernier est d'ailleurs également le morceau belge le plus écouté en Belgique.