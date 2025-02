Pris en flagrant délit: Matthieu Delormeau à nouveau placé en garde à vue après avoir acheté de la drogue

Des drogues trouvées au domicile

En juillet dernier, Matthieu Delormeau était déjà été dans une affaire de consommation de drogues, qui l’avait conduit à recevoir une injonction thérapeutique. À cette occasion, il avait été surpris par les forces de l'ordre en train d'acheter de la drogue devant son domicile. Lors de cette perquisition, des petites quantités de cannabis, GHB, MDMA et cocaïne avaient été retrouvées chez lui.

Lors de son audition, l'ancien membre de TPMP vait expliqué qu'il avait découvert ces substances après son arrivée dans l'émission de Cyril Hanouna et que sa consommation était alors "sporadique" et "récréative". Il avait ajouté que les choses avaient ensuite dérapé sur sa consommation et qu’il souhaitait "arrêter" et "se faire soigner".