Que devient Mel Gibson ? Un cliché inédit donne des nouvelles de l'acteur

Mel Gibson, acteur et réalisateur emblématique, se fait de plus en plus rare. En effet, ses apparitions publiques ou dans des films se sont raréfiées ces dernières années. Pourtant, voici un cliché inédit de la star, à peine reconnaissable.

Des apparitions de plus en plus rares

Père de neuf enfants, Mel Gibson est connu pour ses rôles dans Braveheart ou Mad Max, ainsi que pour avoir réalisé La Passion du Christ. Bien que ces films jouissent d’une grande notoriété, la carrière de la star américaine a été marquée par plusieurs polémiques. En 2006, il a été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Lors de son arrestation, Mel Gibson a tenu des propos antisémites et misogynes qui ont gravement nui à sa réputation.