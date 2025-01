"Qui veut entendre de la nouvelle musique ?": Madonna prépare son retour, un nouveau "Confessions on the Dancefloor" en vue?

Madonna prépare son grand retour musical pour 2025 et tease un projet qui pourrait raviver les heures glorieuses de "Confessions on the Dance Floor". Une collaboration avec Stuart Price, son complice de l’époque, laisse présager un retour en force dans l’univers de la pop dance.

Producteur et DJ de renom, Stuart Price a travaillé sur les plus grands tubes des dernières décennies. C’est notamment à lui que l’on doit les sons électrisants de "Hung Up" ou encore "Sorry", des morceaux qui ont marqué le retour en grâce de Madonna il y a 20 ans. Cet album, conçu dans l’appartement londonien de Price, avait la particularité d’être mixé comme un DJ set, offrant une expérience immersive et sans interruption.

C’est sur Instagram que Madonna a allumé l’étincelle : "Qui veut entendre de la nouvelle musique en 2025 ?". L’enthousiasme des fans n’a pas tardé à se manifester, d’autant plus que la reine de la pop a partagé une vidéo la montrant en studio aux côtés de Stuart Price. Ce nom évoque immédiatement l’album "Confessions on the Dance Floor" (2005), qui reste une référence dans la carrière de l’artiste et dans le monde de la musique pop.

Mais Stuart Price ne s’est pas limité à Madonna. Il a également collaboré avec Dua Lipa (Levitating), Kylie Minogue (All the Lovers), ou encore Starsailor (Four to the Floor), prouvant qu’il est une valeur sûre pour des hits intemporels.

Madonna en quête de renouveau

Après l’accueil mitigé de son album "Madame X" en 2019, Madonna semble prête à renouer avec ce qui a fait son succès : des sons dance puissants et fédérateurs. Si ses récents projets ont moins marqué les esprits, elle a néanmoins trouvé un nouveau souffle en 2023 avec "Popular", un duo remarqué avec The Weeknd pour la série The Idol.

Le retour en studio avec Stuart Price laisse entrevoir une possible continuité avec l’esprit de Confessions on the Dance Floor. Si Madonna a déclaré ne plus être capable de performances physiques comme à ses débuts, elle semble bien décidée à nous faire danser à nouveau.