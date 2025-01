Madonna, David Bowie, Diana Ross: les liens méconnus de Sheila avec la pop internationale

Le romantisme à deux voix

Flashback en 1973, année où Sheila partage un duo mémorable avec Ringo sur "Les Gondoles à Venise". Cette ballade romantique, inspirée par la tendance des couples chantants à la Stone & Charden, est enregistrée quelques jours seulement avant leur mariage, le 13 février de la même année.

Fun fact : les paroles originales n’avaient rien à voir avec les gondoles ni Venise ! La chanson s’appelait initialement "Les clés qui n’ouvrent pas ta porte", avant d’être réécrite par Paul et Lana Sebastian, les auteurs du célèbre "Gigi l’Amoroso".

Quand Sheila devient la reine du disco

On fait un bond dans le temps jusqu’en 1979 avec "Spacer", l’un des plus gros succès de Sheila, co-écrit et produit par les légendaires Nile Rodgers et Bernard Edwards, du groupe Chic. Avec ce titre, Sheila s’impose sur les pistes de danse et devient une icône disco.

Ce morceau n’a pas seulement marqué sa carrière : il a également influencé des légendes comme Diana Ross qui fera appel à Nile Rodgers pour son album "Diana", David Bowie pour son titre "Let’s Dance" et même Madonna avec "Like a Virgin". Sans Sheila, qui sait ? Le disco aurait peut-être pris une tout autre direction.