"Sa mère aurait été tellement fière": Charles Spencer, frère de Lady Di, félicite Harry pour sa victoire remportée face aux tabloïds

Charles Spencer, le frère de Lady Diana, s’est exprimé après l’annonce de l’accord financier conclu entre le prince Harry et le propriétaire du tabloïd The Sun. Il a félicité son neveu pour sa persévérance et sa détermination.

"Il est tout simplement incroyable que Harry se soit battu pour obtenir des excuses et qu'il les ait obtenues. Sa mère aurait été tellement émue et fière, à juste titre", a écrit Charles Spencer sur X (anciennement Twitter).

Charles Spencer, frère cadet de la défunte princesse Diana, est fier de son neveu et l'a fait savoir. Ce dernier a obtenu gain de cause dans une bataille judiciaire l'opposant au tabloïd The Sun, appartenant à News Group Newspapers (NGN).

Le prince Harry a conclu un accord financier avec le propriétaire du tabloïd The Sun, mettant fin aux poursuites qu’il avait engagées contre le groupe Rupert Murdoch. Le montant de la compensation financière n’a pas été révélé. "Aujourd'hui, les mensonges ont été dévoilés. Et ce jour prouve que personne n’est au-dessus de la loi. L’heure de rendre des comptes a sonné", avait déclaré David Sherborne, l’avocat d'Harry.

"Dommages substantiels"

Cet accord permet à Harry et au groupe News Group Newspapers (NGN), propriétaire du Sun, d’éviter un procès, qui devait initialement commencer mardi et durer plusieurs semaines. Le média a été accusé d'avoir utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations privées.

Le groupe NGN a présenté ses excuses à Harry pour "le piratage téléphonique, la surveillance et le mauvais usage d’informations privées de la part de journalistes et de détectives privés" agissant pour News of the World, qui a fermé en 2011, et lui verseront des "dommages substantiels", a déclaré l’avocat.

"On m'a demandé de lire une déclaration au nom du duc de Sussex et de Lord Watson. Dans une victoire monumentale, aujourd'hui, News UK a admis que le Sun, le titre phare de l'empire médiatique britannique de Rupert Murdoch, s'est effectivement livré à des pratiques illégales. C'est une victoire pour les centaines d'autres plaignants qui ont été contraints par la force de conclure un accord sans pouvoir connaître la vérité sur ce qui leur a été fait", a-t-il ajouté.