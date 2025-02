"Sans toi, les nuages sont moins jolis": l’adieu bouleversant des filles de Catherine Laborde

Lors des obsèques de Catherine Laborde, qui se sont tenues à Paris, l’émotion était palpable. Parmi les nombreux hommages, celui de ses filles, Pia et Gabrièle, a particulièrement touché l’assemblée. Un dernier adieu rempli d’amour et de gratitude pour une mère qui leur a transmis le goût de la liberté et de l’amour inconditionnel.

Ce jeudi 6 février s'est tenu les obsèques de Catherine Laborde à l’église de Saint-Roch, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités et proches de la présentatrice sont venus lui rendre un dernier hommage dont Thomas Stern, son mari, Françoise Laborde, Pia et Gabriele, ses filles, ainsi que la famille de TF1 avec Anne-Claire Coudray, Jean-Luc Reichmann, Sébastien Folin, Evelyne Dhéliat, Gilles Bouleau et encore Claire Chazal.

Devant une assemblée composée de proches, de figures de la télévision et de nombreux admirateurs, Gabrièle, 38 ans, a pris la parole pour rendre un vibrant hommage à sa mère. "Ma chère maman, je crois que mon corps et ma tête n’ont pas bien compris que tu étais partie. Tu m’as enseigné le plus grand secret de l’amour : savoir aimer. La plus grande chance de ma vie a été d’être ta fille. Tu m’as offert une famille désordonnée, mais unie, et que j’adore. Une sœur chérie, mon acolyte, mon bras droit et mon alliée pour toujours. Grâce à toi, j’ai rencontré l’homme de ma vie. Tu vas me manquer tous les jours du reste de ma vie. Je sais que ton étoile brillera", a expliqué Gabrièle, comme le rapporte Paris Match.

Pia, la benjamine de 34 ans, a, elle aussi, partagé son chagrin : "Maman, on s’est dit beaucoup de belles choses ces dernières semaines, mais je voudrais compléter quelque chose. Tu disais avoir peur de tout, alors que je te voyais tout surmonter".

Thomas Stern, Pia Laborde, Gabrièle Laborde et sa famille lors de la cérémonie d'enterrement de Catherine Laborde, le 6 février 2025. ©Content Curation

Elle a salué la force discrète de sa mère et l’héritage précieux qu’elle leur laisse : "Merci pour la douceur, pour l’indépendance et la grande liberté que tu nous as offertes. Regarde maman comme nous sommes entourées aujourd’hui, nous ne serons jamais seules. Sans toi, les nuages sont moins jolis, mais je continuerai à les regarder en pensant à toi".