"Ni fleurs ni couronnes": l’ultime souhait des proches de Catherine Laborde pour ses funérailles

La famille de Catherine Laborde a clairement exprimé son souhait de sobriété. "Ni fleurs ni couronnes", indique-t-elle, préférant que les hommages se traduisent par des dons à l’association des aidants et malades à corps de Lewy, la maladie dont souffrait l'ancienne présentatrice.

Un dernier hommage sera rendu à Catherine Laborde, figure emblématique de la météo sur TF1 entre 1988 et 2017, le jeudi 6 février lors d’une cérémonie en l’église Saint-Roch, située en plein cœur de Paris. Ce lieu, connu comme l’église des artistes, a déjà accueilli les funérailles de nombreuses personnalités du monde culturel et médiatique. La cérémonie religieuse débutera à 14h00.

Une pluie d’hommages

L’annonce de sa disparition a suscité une vague d’émotion. "Catherine Laborde incarnait une permanence, un repère, souvent une éclaircie", a salué Emmanuel Macron. Le Premier ministre François Bayrou a quant à lui partagé un souvenir personnel, révélant qu’elle était "(s)on amie, (s)a copine d'adolescence", rencontrée en classe de préparation au lycée Montaigne à Bordeaux et au conservatoire. "Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l'enthousiasme", a-t-il confié sur X.

Catherine Laborde était mon amie, ma copine d’adolescence. Nous étions ensemble en hypokhâgne au lycée Montaigne à Bordeaux et au conservatoire dans la classe d’André Limoges. Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l’enthousiasme, nous ne nous sommes jamais séparés. — François Bayrou (@bayrou) January 28, 2025

Le groupe TF1 a également rendu hommage à son ancienne présentatrice, soulignant "sa compétence, sa bienveillance, sa joie de vivre (qui) lui valaient l'affection de toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient".

Sur les réseaux sociaux, des centaines de téléspectateurs ont partagé souvenirs, vidéos et messages d’affection, témoignant de l’attachement profond du public pour celle qui a accompagné leur quotidien pendant trois décennies.