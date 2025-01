"S'il vient, je m'en vais": Karine Le Marchand menace de changer de chaîne si Cyril Hanouna la rejoint

"S'il vient, je m'en vais." Voilà la position très claire de Karine Le Marchand dans une interview accordée à Libération concernant une possible arrivée de Cyril Hanouna sur M6. En effet, à partir du 28 février prochain, la chaîne C8, ainsi que son émission phare animée par Cyril Hanouna, ne seront pas renouvelées. Pourquoi ? Parce que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé en juillet dernier de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne, suite à de nombreuses plaintes et condamnations.

C'est hors de question

Alors que C8 pourrait revenir à la rentrée de septembre, des discussions auraient lieu entre Cyril Hanouna et M6, comme le révèle Karine Le Marchand à Libération. La présentatrice de L'Amour est dans le pré, qui est en conflit avec Hanouna depuis de longues années, s'oppose fermement à son arrivée sur la chaîne. "Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, et qui me critique ouvertement." Elle ajoute : "Encore hier, il a attaqué le wokisme, s’est déclaré pro-Elon Musk et a raconté qu’il voulait lui envoyer des chocolats."