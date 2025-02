Taylor Swift écrase la concurrence: le classement des albums les plus vendus en 2024 dévoilé

Un peu plus haut, à la 16ᵉ place, on retrouve Benson Boone. Le jeune chanteur de 22 ans doit en grande partie son succès au titre "Beautiful Things", sorti en janvier 2024 et devenu un incontournable des radios. Une consécration pour cet artiste qui a découvert son talent lors d’un concours musical au lycée.

Ariana Grande s’impose à la 13ᵉ place, juste derrière Chappell Roan, la révélation de l’année, qui occupe la 12ᵉ position. Ces deux artistes ont marqué 2024 avec des albums plébiscités par le public et la critique.

Taylor Swift omniprésente et numéro un

Et si vous trouvez qu’il manque quelques places dans notre classement, c’est normal. Les 17ᵉ, 15ᵉ et 14ᵉ positions sont toutes occupées… par Taylor Swift ! La chanteuse, déjà artiste la plus vendue de 2023, réalise une performance impressionnante en plaçant plusieurs albums dans le top 20. On retrouve notamment "Lover" (2019) et "1989" (2014) parmi les meilleures ventes de 2024. Et évidemment, c’est elle qui décroche la première place avec son dernier album, confirmant une fois de plus son statut de reine de l’industrie musicale.

Derrière l’incontournable Taylor Swift, la deuxième place revient à Billie Eilish. Sur la troisième marche du podium, Sabrina Carpenter, la nouvelle petite fiancée de l'Amérique, s’impose avec "Short n’ Sweet", un album pop rafraîchissant qui a séduit un large public.