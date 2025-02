"Tout se paye un jour": Hanouna taclé par Michel Cymes au sujet de l'arrêt de TPMP

Michel Cymes n'a pas mâché ses mots au sujet de Cyril Hanouna et la fin de TPMP.

À partir du mois de mars, Cyril Hanouna, C8 et NRJ12, c'est fini, pour nos voisins français. L'Arcom, qui gère l'attribution des fréquences télévisuelles, a décidé de ne plus autoriser les deux chaînes à émettre. En conséquence, les groupes ont décidé de fermer les deux chaînes qui vont totalement disparaître des écrans.

L'émission emblématique de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste (TPMP), n'y sera donc plus diffusée. Depuis des années, le programme de "Baba" enchaînaît controverses et plaintes auprès du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel). Avec la fermeture de C8, l’avenir du TPMP et de ses chroniqueurs est aujourd'hui incertain...