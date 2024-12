Record battu pour Disney: "Vaiana 2" navigue vers le succès avec un démarrage historique

Partout dans le monde, le film Vaiana 2 fait chavirer les cœurs. En Belgique, mais aussi en France, où 2,5 millions de spectateurs se sont rués dans les salles en une semaine, un démarrage plus impressionnant encore que celui de "Vice-Versa 2" cet été. C’est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation ! Il bat le record de La Reine des Neiges 2. Aux États-Unis, sorti pendant le week-end de Thanksgiving, il a détrôné également le film musical tant attendu Wicked.

Le film continue l’histoire de Vaiana, cette jeune Polynésienne courageuse et solaire. Cette fois, elle entreprend un voyage spectaculaire à travers des mers lointaines et périlleuses, guidée par un appel mystérieux de ses ancêtres. Une intrigue qui a conquis le cœur des familles et qui, visiblement, ne laisse personne indifférent.