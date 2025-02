Tragédie en Corée du Sud: Kim Sae-ron, ancienne enfant star de "The Man from Nowhere", retrouvée sans vie à 24 ans

L’actrice Kim Sae-ron, révélée par le film "The Man from Nowhere", a été retrouvée morte dimanche à son domicile de Séoul. La police n'a pas précisé les circonstances exactes de son décès mais n’a relevé aucun signe de violence apparent.

Kim Sae-ron, 24 ans, a été découverte sans vie ce dimanche 16 février par une de ses connaissances, qui a aussitôt alerté les autorités, selon l’agence de presse Yonhap. Un représentant de la police a confirmé son décès sans donner plus de détails sur les causes : "Elle a été retrouvée morte et il n'y a aucun signe de violence apparent".

Une carrière prometteuse

Kim Sae-ron s’était fait connaître dès son plus jeune âge grâce à son rôle marquant dans "The Man from Nowhere" en 2010, où elle incarnait une enfant kidnappée, sauvée par un ancien agent des forces spéciales. Sa performance lui avait valu le prix de révélation féminine de l'équivalent sud-coréen des Oscars.