"Un ego trip qui n’en vaut pas la peine": la nouvelle série de Meghan Markle vivement critiquée

Sortie mardi sur Netflix, la série culinaire de Meghan Markle, "With love, Meghan", est loin de faire l’unanimité. Jugée plate et narcissique, elle a été vivement critiquée par la presse anglo-saxonne, qui y voit un exercice d’auto-promotion sans grand intérêt.

Le Daily Telegraph ne mâche pas ses mots et qualifie la série d’"exercice de narcissisme". Le journal souligne que Meghan Markle invite des convives dans "sa prétendue maison" qui est en réalité une villa de luxe louée pour le tournage, où ils passent leur temps à lui faire des compliments.

Dans "With love, Meghan", la duchesse de Sussex se met en scène entre jardinage et cuisine sous le soleil californien. Un programme à mille lieues des tensions qui ont marqué son départ de la famille royale en 2020 avec le prince Harry. Pourtant, cette nouvelle orientation n’a pas convaincu les critiques.

Le Times s’interroge lui sur la déconnexion du programme avec la réalité. Il critique une mise en avant "d’une richesse extrême et d’un mode de vie incroyablement exclusif comme s’ils étaient accessibles à tout le monde". De son côté, le magazine Variety parle d’un "ego trip qui n’en vaut pas la peine" et estime que la série manque de contenu suffisant pour justifier sa durée.

Un couple en quête de renouvellement médiatique

Depuis leur départ de la monarchie, Harry et Meghan tentent de se réinventer. Leur rupture avec la famille royale leur a permis de signer des contrats lucratifs, notamment un accord de 100 millions de dollars avec Netflix, qui avait donné naissance à la docu-série Harry & Meghan en 2022. Mais depuis, l’intérêt du public semble s’essouffler.

Le podcast de Meghan Markle sur Spotify a été annulé faute de succès, et la récente série de Harry sur le polo n’a obtenu que 25 % d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes. Avec "With love, Meghan", la duchesse tente une approche plus légère, mais les critiques acerbes laissent penser que le pari est loin d’être gagné.