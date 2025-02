Problèmes juridiques et accusations de plagiat: la marque de Meghan Markle connaît ses premiers revers

À peine dévoilée, la nouvelle marque de Meghan Markle, "As Ever", est déjà au cœur de plusieurs problèmes. Lancée le 18 février, cette entreprise axée sur la cuisine, le jardinage et le bien-être devait marquer une nouvelle étape pour l’ancienne actrice. Mais des restrictions légales et des critiques viennent ternir ce projet.

Un dépôt de marque partiellement rejeté

Meghan Markle avait déposé une demande d’enregistrement pour exploiter le nom "As Ever" sur divers produits, allant des vêtements et tabliers aux confitures et biscuits pour chiens. Mais dès juillet 2023, la justice américaine lui a refusé l’usage du nom pour les vêtements, bien qu’il ait été validé pour certaines denrées alimentaires. Une première contrariété pour la duchesse, qui devra revoir son positionnement commercial.