Un groupe emblématique du métal signe un retour historique après 20 ans d'absence

"Il est temps pour moi de revenir aux origines et de rendre à l'endroit où je suis né", a déclaré Ozzy Osbourne, aujourd’hui âgé de 76 ans. Le chanteur, ainsi que le bassiste Geezer Butler, sont tous deux originaires de Birmingham, ville où Black Sabbath s’était formé en 1968 et qui a vu naître le heavy metal.

C’est un événement que les fans de heavy metal attendaient depuis deux décennies. Les membres originaux de Black Sabbath joueront ensemble pour la première fois depuis 20 ans, à l’occasion du festival "Back to the Beginning", qui se tiendra à Birmingham, au Royaume-Uni, le 5 juillet. Ozzy Osbourne (chant), Tony Iommi (guitare), Geezer Butler (basse) et Bill Ward (batterie) seront les têtes d’affiche de ce festival qui promet un retour aux sources.

Le dernier concert en date du groupe avec sa formation originale remonte à 2005. Depuis, Black Sabbath s’est produit sous différentes configurations jusqu’à son ultime tournée en 2017. En 2020, Ozzy Osbourne avait révélé être atteint de la maladie de Parkinson, limitant considérablement ses apparitions sur scène.

Le festival "Back to the Beginning" s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de métal. Outre Black Sabbath, de nombreuses légendes du genre seront présentes, parmi lesquelles Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax et Mastodon.

Un "supergroupe" composé de musiciens issus de différentes formations de métal a également été annoncé, ajoutant encore plus d’ampleur à l’événement. Le programme du festival a été conçu par Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine, qui promet "le plus grand spectacle de heavy metal de tous les temps". En plus du spectacle musical, les recettes générées par l’événement seront reversées à diverses associations caritatives.