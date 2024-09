Une enquête de la BBC accuse l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed de viols

SHAUN CURRY

Cinq anciennes employées du grand magasin londonien Harrods accusent de viols leur ancien patron, Mohamed Al-Fayed, l'homme d'affaires égyptien décédé il y a un an, et plusieurs autres dénoncent des agressions sexuelles, dans une enquête de la BBC qui doit être diffusée jeudi.

Pour ce documentaire intitulé "Al-Fayed: un prédateur chez Harrods", diffusé sur BBC Two, les témoignages d'une vingtaine de femmes ont été recueillis, qui accusent également de tentatives de viols et de violences physiques l'ancien propriétaire du magasin de luxe entre la fin des années 1980 et des années 2000.