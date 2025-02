Victoires de la musique 2025: Zaho de Sagazan et Gims artistes de l'année, voici le palmarès complet

La 40e édition des Victoires de la Musique, qui s'est tenue ce vendredi, a consacré Zaho de Sagazan et Gims comme artistes de l'année. Cette cérémonie anniversaire a également récompensé les cérémonies des JO de Paris 2024 et rendu hommage à des légendes de la chanson française comme Sylvie Vartan et Eddy Mitchell.