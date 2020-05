"La douleur était ATROCE": Brian May,le guitariste de Queen, révèle être passé "tout près de la mort"

Au début du mois de mai, on apprenait que Brian May était hospitalisé à cause d'un accident de jardinage qui lui causait... une douleur aux fesses. La nouvelle avait fait sourire certains à ce moment-là, mais l'état de santé du guitariste de Queen est devenu particulièrement inquiétant par la suite.



Une semaine après que ses médecins lui ont diagnostiqué une déchirure au fessier, Brian May a commencé à souffrir le martyre. "C'était une véritable agonie. Je voulais sauter à certains moments. Je ne pouvais pas croire la douleur. Et les gens m'ont dit 'ce n'est pas un muscle déchiré', donc j'ai finalement eu une autre IRM", raconte-t-il sur son compte Instagram.



"J'ai eu une petite crise cardiaque"



Il s'agissait finalement d'un nerf sciatique comprimé. "J'avais l'impression que quelqu'un m'enfonçait un tournevis dans le dos en permanence. C'était atroce", confie-t-il. Mais le pire était à venir... "J'ai eu, au milieu de toute cette histoire, une petite crise cardiaque. Je dis petite parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a fait du mal. C'était environ 40 minutes de douleur dans la poitrine et d'oppression", raconte Brian May.



Les médecins lui ont suggéré de subir une opération à cœur ouvert, mais il a opté pour l'alternative qui consistait à lui poser un stent. "Je suis sorti de là avec un cœur très fort. Je pense donc que je devrais être en bonne forme pour un bon bout de temps maintenant", conclut-il.