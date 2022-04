Bruce Willis n'est pas le seul à Hollywood à être atteint d'aphasie

Bruce Willis a annoncé mettre fin à sa carrière à cause de problème de santé. Il est atteint d'aphasie, un trouble du langage qui risque de se dégrader avec le temps.

La nouvelle est tombée et elle fait mal au monde du cinéma, mais il faut savoir que Bruce Willis n'est pas le seul à être atteint de ce souci.



En 2001, Sharone Stone a elle aussi connu ce problème après un AVC en 2001 qui lui a provoqué une hémorragie cérébrale. "Je suis revenue de cet AVC en bégayant, je n'ai pas pu lire pendant deux ans", avait-elle déclaré à l'époque aux médias américains. "J'ai eu du mal à réciter mes répliques. Aujourd'hui, j'en parle car je vais mieux et j'ai retrouvé mon vocabulaire."

Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen dans Game of Thrones a subi un anévrisme après avoir terminé le tournage de la première saison de Game of Thrones. Emilie Clarke a elle aussi connu un AVC ainsi qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Elle a été opérée du cerveau, ce qui a provoqué chez elle des pertes de mémoire.... Jusqu'à ne plus se souvenir de son nom. "Je souffrais d'une maladie appelée aphasie, conséquence du traumatisme subi par mon cerveau", a-t-elle déclaré à The New Yorker. "Dans mes pires moments, je voulais débrancher la prise. J'ai demandé au personnel médical de me laisser mourir. Mon travail était centré sur le langage, sur la communication. Sans cela, j'étais perdue. " Fort heureusement pour Clarke, son aphasie était temporaire.

Les causes de l'aphasie de Bruce Willis n'ont pas été communiquées.