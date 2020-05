Pour la fête des mères, Céline Dion IMPLORE sa maman décédée à venir en aide au monde

Pour la première fois cette année, c’est sans sa maman que Céline Dion a passé la fête des mères. Celle-ci est en effet décédée en janvier à l’âge de 92 ans.

Alors, dans un message très spirituel, la chanteuse s’est adressée à Thérèse, sa maman qui lui a manqué en ce dimanche 10 mai de fête des mères.

"On pense à toi tous les jours et tu nous manques bien sûr… J’aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger", a écrit Céline Dion dans un message posté sur Instagram.

Le texte accompagne une photo de la famille de Céline Dion. On y voit sa maman, Thérèse, son papa, Adhémar (décédé en 2003), mais aussi leurs 14 enfants.

Et face à l'épidémie de coronavirus qui touche la planète, la chanteuse québécoise demande à sa maman de faire quelque chose.

"J’ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à Mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin. En ce jour spécial, j'offre mes prières et mes pensées à toutes les mères du monde... que vous et vos proches soyez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments les plus difficiles", écrit-elle.

Un message d'amour et de spiritualité en ce jour de fête des mamans.

