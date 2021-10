Tatiana Silva révèle ses failles et explique comment elle a réussi à devenir "plus apaisée"

Tatiana Silva était l’invitée du RTLINFO Avec Vous à l’occasion de la sortie de son livre "Tout commence par soi". Elle répondait aux questions de notre journaliste Alix Battard.

Dans cet ouvrage, Tatiana Silva raconte son histoire personnelle marquée par la mort de sa mère alors qu’elle n’avait que 16 ans. Ce décès, puis celui de son père 7 ans plus tard ont créé "une grande faille" chez elle, confie la jeune femme. Élue Miss Belgique à 20 ans, la voici "sans qualification avec pour seule diplôme, une couronne", poursuit-elle. Mais comme elle l'espérait, cette couronne lui a ouvert des portes...

Son passage chez TF1 en tant que présentatrice météo, puis sa participation à Danse avec les stars lui ont fait gagner en confiance et en sérénité. Mais pour se sentir mieux, Tatiana Silva s'est lancée avec passion dans la pratique du yoga et de la méditation. "Je suis plus apaisée, moins sur la défensive que je ne l’ai été par le passé", confie-t-elle. Un long parcours qui pourrait aider les autres dans leur quête de bien-être.