"C'était terrible": ce proche du prince William fait des révélations sur l'annonce du cancer de Kate

Jason Knauf, ancien directeur de la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles, est resté très proche du couple. Il a évoqué la détresse de William après l'annonce du cancer de Kate, quelques semaines seulement après celle de son père, le roi Charles III.

En février, le roi Charles III annonçait être atteint d’un cancer, sans en préciser la nature. Quelques semaines plus tard, en mars, Kate Middleton révélait à son tour souffrir de la maladie.

Dans un rare témoignage diffusé dans l’émission “60 Minutes Australia”, Jason Knauf est revenu sur cette période difficile et a confié n’avoir "jamais vu le prince William aussi mal".

Il a rappelé à quel point cette épreuve a bouleversé le fils aîné de Charles III : "En l’espace de quelques semaines, il apprend que son père et sa femme sont tous deux atteints d’un cancer. Je n’arrivais pas à y croire".

Était-elle vraiment malade ?

En plus de la maladie de sa femme, William a dû faire face aux rumeurs qui ont circulé sur l’état de santé de Kate.

L’absence prolongée de la princesse dans l’agenda royal avait en effet alimenté des théories complotistes sur les réseaux sociaux. "Le problème, ce sont toutes ces théories du complot qui ont commencé à circuler : ‘Était-elle vraiment malade ?’", a déploré Knauf.

Préserver les enfants

L’ancien conseiller a également expliqué pourquoi William et Kate avaient attendu avant de révéler publiquement la maladie de la princesse. Selon lui, leur priorité était d’abord d’en parler à leurs enfants, George, Charlotte et Louis, respectivement âgés de 11, 9 et 6 ans.

Ils cherchaient comment le leur dire

"Ils ne voulaient pas encore dire qu’elle avait un cancer parce qu’ils n’en avaient pas parlé aux enfants et qu’ils cherchaient encore comment le leur dire", a-t-il précisé. Le couple a pris le temps de réfléchir à la meilleure façon d’annoncer la nouvelle à leurs enfants, tout en leur garantissant un cadre familial stable.

Un retour progressif à la vie publique

Après avoir suivi plusieurs mois de traitement loin des regards, Kate Middleton a annoncé en janvier dernier être en rémission. "Comme le savent tous ceux à qui on a diagnostiqué un cancer, il faut du temps pour s’adapter à une nouvelle normalité. Je me réjouis toutefois de l’année à venir, qui s’annonce pleine de promesses".

Aujourd’hui, la princesse de Galles reprend progressivement ses engagements, notamment en faveur de la petite enfance, un domaine qui lui tient particulièrement à cœur.

De son côté, le prince William, après une année éprouvante, peut de nouveau envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité.