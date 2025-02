Une absence remarquée: pourquoi le prince William et Kate ont-ils manqué une célèbre cérémonie britannique?

Les British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) ont illuminé Londres ce dimanche soir, célébrant le meilleur du cinéma au Royal Festival Hall. Si le palmarès a réservé son lot de surprises, un détail n’a pas manqué d’attirer l’attention : l’absence remarquée du prince William et de Kate Middleton, pourtant habitués de l’événement.