Charles III est arrivé en Australie: premier long voyage du roi depuis l'annonce de son cancer

Le roi Charles III est arrivé vendredi soir en Australie pour une tournée de six jours, son voyage le plus éprouvant physiquement depuis l'annonce de son cancer en février, et au cours duquel il devrait aborder les sujets environnementaux, qui lui tiennent particulièrement à coeur.

Lui et sa femme Camilla ont été accueillis par des dignitaires locaux et des enfants portant des fleurs.

Selon les médias britanniques, les médecins ont autorisé le souverain à suspendre son traitement le temps de ce voyage, qui le conduira également dans les îles Samoa pour une réunion du Commonwealth.