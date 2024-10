Dernier jour de Charles III en Australie: indigènes, barbecue et cancers

Au sixième jour de sa tournée en Australie, pays dont il est chef d'Etat, Charles assistera à un barbecue géant, supervisé par le vainqueur de l'émission culinaire MasterChef Australia. Ce barbecue se tiendra dans la banlieue est de la ville, à Parramatta, un quartier multiculturel où résident d'importantes communautés chinoises et indiennes, qui soutiennent traditionnellement peu la monarchie.

Le roi Charles III et la reine Camilla terminent leur tournée australienne mardi par un déplacement à Sydney, avec au programme un barbecue géant et une visite au chevet de patients atteints d'un cancer, maladie dont il souffre lui-même.

Dans l'après-midi, Charles poursuivra sa visite au chevet de patients atteints d'un cancer et rencontrera deux célèbres oncologues dans un hôpital et laboratoire de recherche de Sydney, l'Institut australien Melanoma, spécialisé dans le cancer de la peau.

Des milliers d'Australiens sont atteints chaque année d'un cancer de la peau, poussant les scientifiques de ce pays à mettre au point une série de nouveaux traitements.

Le roi de 75 ans, dont la maladie a été diagnostiquée il y a huit mois, n'a jamais rendu public le type de cancer dont il souffre.

Enfin, Charles et son épouse rencontreront en fin de journée le public devant l'Opéra de Sydney, avant de passer en revue des navires de guerre dans le port et d'assister à un défilé de l'armée de l'air. Selon un récent sondage, environ un tiers des Australiens sont partisans d'abolir la monarchie, un tiers de la conserver et un tiers n'ont pas d'opinion.