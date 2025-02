Meghan Markle est-elle devenue une "tradwife"? Sa série Netflix fait déjà débat

Love is in the details. ✨WITH LOVE, MEGHAN, a new series, premieres 15 January pic.twitter.com/nsRcOscUnv

Après la docu-série Harry & Meghan et les projets plus politiques du couple, cette nouvelle émission lifestyle est une manière de séduire un public plus large et moins clivant. "Elle ne s’est pas trahie, elle évolue avec son époque et sa situation personnelle", nuance Finola Kerrigan, professeure en marketing à l’école de commerce de Birmingham.

Meghan Markle, aujourd’hui mère de deux enfants, semble vouloir montrer une facette plus intime de sa vie, tout en capitalisant sur l’image d’une femme moderne et raffinée.

Parallèlement, elle a récemment relancé sa marque lifestyle sous le nom As Ever, une extension de son ancien blog The Tig, où elle partageait déjà ses coups de cœur culinaires et bien-être. Une manière habile de reconnecter avec son ancienne audience… et de développer un empire commercial ?

Accusée de plagiat par les internautes

Mais comme toujours avec Meghan Markle, la polémique n’est jamais loin. Sur les réseaux sociaux, certains internautes l’accusent de copier Cooking with Love, l’émission de Pamela Anderson.

À lire aussi Problèmes juridiques et accusations de plagiat: la marque de Meghan Markle connaît ses premiers revers

Les similitudes sont troublantes : même ambiance champêtre, même mise en scène minimaliste, mêmes discours sur l’authenticité et le plaisir de recevoir.

"La nouvelle émission de Pamela est une version plus authentique de ce que Meghan essaie de réaliser", affirme un utilisateur de X. D’autres, en revanche, estiment que ces ressemblances sont purement fortuites.

Meghan Markle's "With Love, Meghan" vs. Pamela Anderson's "Pamela's Cooking With Love"? The difference couldn’t be clearer. One is a genuine celebration of food, family, and authenticity, while the other is a shallow, copy cat attempt to sell a polished image.



Pamela’s show… pic.twitter.com/L1QlOODdU5 — Meghan Markle Parody (@queenofmemes80) February 24, 2025

Ni Meghan Markle ni Pamela Anderson n’ont réagi à ces accusations, mais une chose est sûre : cette nouvelle série marque un tournant dans l’image publique de l’ex-duchesse.

Entre reconversion lifestyle et volonté de redorer son blason, With Love, Meghan risque bien de faire parler… encore longtemps.