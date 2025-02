Après l’annonce de sa série, Meghan Markle dévoile un projet encore plus personnel: "Cela ne pourrait pas être plus vrai pour moi"

Après son retour sur Instagram et l’annonce de sa nouvelle série Netflix, Meghan Markle franchit une nouvelle étape avec "As Ever", une marque lifestyle qui célèbre l’art de vivre à travers la cuisine, le jardinage et le bien-être.

Dès ses premiers posts, la duchesse de Sussex a donné un aperçu exclusif de sa nouvelle série Netflix, "With Love, Meghan", attendue sur la plateforme le 4 mars prochain. Mais ce n'était qu'un début : ce mardi 18 février, elle a dévoilé un projet qui lui tient particulièrement à cœur, la création de sa propre marque, As Ever.

Avec "As Ever", qui peut être traduit par "comme cela a toujours été", Meghan Markle ambitionne de créer un univers autour de l’alimentation, du jardinage et d’un mode de vie conscient. Un projet en phase avec ses passions, qu’elle explique comme un prolongement de son ancien blog The Tig.

"Certains d'entre vous ont peut-être entendu des murmures sur ce que j'ai créé", écrit-elle en légende de son annonce sur Instagram. "Si vous avez suivi depuis The Tig, vous saurez que cela ne pourrait pas être plus vrai pour moi". Elle décrit "As Ever" comme une marque née de son "langage d’amour", mêlant "tout ce qu’elle chérit" : la cuisine, le jardinage, l’art de recevoir et la recherche de joie dans le quotidien.

Initialement, Meghan Markle souhaitait lancer une marque baptisée "American Riviera Orchard", en référence à Santa Barbara où elle réside. Mais elle a finalement changé de nom, expliquant que cette appellation limitait son projet à des produits fabriqués localement. "As Ever" se veut plus universel, célébrant les plaisirs simples et un art de vivre authentique. La duchesse promet d’en dévoiler davantage dans les semaines à venir avant le lancement officiel de la marque.