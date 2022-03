Guerre en Ukraine: la sanction symbolique de la Reine Elizabeth II envers la Russie

Après avoir fait un don généreux pour les réfugiés ukrainiens (dont le montant a été gardé secret), la Reine d'Angleterre a posé un geste symbolique envers la Russie, nous apprend le journal The Guardian. La Reine Elizabeth II qui avait autorisé la Russie à exposer dans le musée du Kremlin certaines pièces historiques de la collection d'art de la couronne britannique, a changé d'avis, comme le justifie un porte-parole de la collection de la Reine: "En raison de l'escalade de la situation en Ukraine, les armureries royales ont rappelé les articles prêtés".

Parmi ces objets historiques se trouvaient des épées datant du début du XVIIe siècle, dont une qui aurait appartenu au roi Charles Ier.

Un communiqué de presse des musées du Kremlin avait nommé la Reine et les armureries royales de Leeds parmi les prêteurs notables de l'exposition. Six objets avaient été prêtés à Moscou, dont un gantelet de duel du XVIIe siècle, une épée, un casque de cavalerie et une cuirasse.

Les articles confisqués sont désormais sur le chemin du retour. "Les musées du Kremlin de Moscou ont agi de manière professionnelle et collaborative tout au long du processus, et les objets ont quitté la Russie et sont en route à travers l'Europe", a communiqué le porte-parole.