Le prince Harry et Meghan s'attirent les FOUDRES du Royaume-Uni: "Qu'on leur enlève TOUS leurs titres"

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ont quitté le Royaume-Uni et leurs fonctions royales parce qu'ils étaient lassés des critiques des tabloïds. Dans une action sans précédent dans l'histoire, ils ont remis leur démission des devoirs de la famille royale d'Angleterre, un privilège donné à la naissance, pour embrasser une vie de célébrités dans une villa luxueuse située sur la côte ouest des Etats-Unis. Là, alors qu'ils ne voulaient plus l'attention des médias, ils multiplient les vidéoconférences à une allure encore plus rapide que celle de William et Kate qui un jour seront, eux, sur le trône d'Angleterre...

Et leur dernière vidéo fait trembler le Royaume-Uni. Assis sur un banc en bois, le prince Harry et Meghan Markle veulent que Joe Biden devienne le prochain président des États-Unis. Ils émettent une opinion politique...Et vont à l'encontre de la famille de Harry, empêchée d'émettre des couleurs politiques depuis la naissance.

Et les éditorialistes du Royaume-Uni de presser la Reine de leur ôter de suite tous leurs titres royaux...et de leur enlever le duché de Sussex.

Piers Morgan, l'un des journalistes les plus célèbres outre-Manche en appelle la Reine à agir et de développer son point de vue

"En s'exprimant d'une manière aussi effrontément partisane, ils ont franchi une ligne massive qui devrait désormais avoir de graves conséquences pour le couple qui se spécialise dans la volonté de profiter de la royauté et d'avoir la liberté d'utiliser cette célébrité comme ils l'entendent. Les membres de la famille royale ne font pas de politique. Pas publiquement, en tout cas."

"C'est l'une des règles de base pour être membre de la famille royale - il faut cacher ses propres opinions politiques pour le public, car cela nuirait à l'intégrité de la monarchie."

Piers Morgan souhaite que la Reine dépouille son petit-fils et son épouse de tous leurs titres...

Et de justifier cette croyance: "Meghan et Harry ont juste voulu abandonner les événements ennuyeux, comme de devoir se présenter dans une maison de retraite pour personnes âgées par un jour d'hiver pluvieux. Cependant, ils ont souhaité conserver bon nombre de leurs titres royaux, probablement beaucoup plus que quiconque ne le pense. Harry, par exemple, reste un prince du Royaume-Uni, Son Altesse Royale le prince Henry de Galles, le duc de Sussex, le comte de Dumbarton et le baron Kilkeel. Meghan, quant à elle, reste une princesse du Royaume-Uni, Son Altesse Royale, la duchesse de Sussex, la comtesse de Dumbarton et la baronne Kilkeel. Ils sont très fiers de ces titres.En effet, leur site "sussexroyal.com", est intitulé: "Le site officiel du duc et de la duchesse de Sussex".

Manque de cohérence

"Malgré tous leurs discours constants sur "l'égalité", ils se considèrent délibérément comme des membres de la famille royale, peut-être le groupe d'êtres humains le plus élitiste, inégal et privilégié sur terre. Et ils le font parce que cela les rend massivement plus attrayants sur le plan commercial pour Netflix, qui vient de débourser 150 millions de dollars selon la rumeur pour qu'ils produisent des documentaires proches des causes pour lesquels ils se battent."

Selon Piers Morgan, les propos de Meghan et Harry nuisent à la réputation de la famille royale.

Et de synthétiser son point: "Si Meghan et Harry ne veulent pas se plier aux règles royales, ils doivent abandonner tous leurs titres royaux."

"Leur attitude laisse la Reine sans choix: elle doit les dépouiller de leurs titres avant qu'ils ne causent encore plus de dégâts. L'intégrité et la neutralité de la monarchie l'exigent."