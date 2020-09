Denis Brogniart "dévasté" par le décès de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta 2020)

Terrible nouvelle pour la famille Koh-Lanta et le public : Bertrand-Kamal, candidat de cette saison 2020, est décédé d'un cancer à l'âge de 31 ans. La nouvelle a été annoncée par ses proches sur les réseaux sociaux.

On venait d'apprendre qu'il souffrait d'un cancer : "Je suis tombé malade après l'aventure", a-t-il confié il y a quelques jours au Bien Public.

L'annonce de la mort du candidat emblématique de l'équipe de l'Est a donc bouleversé tout le monde. L'animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart, que l'on sait toujours très proche des aventuriers, s'est dit "dévasté", dans un message sur Instagram.

"Je suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés (...). Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité et d’échanges. Honorons la mémoire de cet homme si bon."