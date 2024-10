"Je vends ma maison": home staging, rénovations et émotions au rendez-vous pour cette cinquième saison

Vendre sa maison peut parfois sembler impossible. Heureusement, "Je vends ma maison" revient pour une nouvelle saison où chaque bien a sa chance. Entre transformations déco et histoires touchantes, cette cinquième saison promet son lot de surprises.

Dans un marché immobilier où les acheteurs ont la main, vendre sa maison au bon prix peut se transformer en véritable casse-tête pour de nombreux propriétaires. C'est dans ce contexte que "Je vends ma maison" fait son grand retour, pour une cinquième saison pleine d'émotion et de défis. Cette émission suit 16 propriétaires, chacun avec ses propres histoires, prêts à tout pour vendre leur bien et tourner une nouvelle page.

Guidés par la dynamique Sophie Pendeville et une équipe de cinq agents immobiliers chevronnés de We Invest, ces propriétaires bénéficient d'un accompagnement sur-mesure. Et ce n'est pas tout ! La reine du home staging, Anouchka Déco, est aussi de la partie. Avec son œil expert, elle transforme les maisons parfois défraîchies ou démodées en véritables perles, prêtes à séduire les acheteurs.