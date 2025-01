Lapsus, fous rires: revivez les moments hilarants de vos émissions favorites dans le grand bêtisier de RTL tvi

Quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année avec le sourire ? Dans "Le grand bêtisier : une réception de folie", vos animateurs préférés prennent les commandes de la réception de RTL. Au programme : des rires, des gaffes et, surtout, une bonne dose de bonne humeur garantie !

Histoire de commencer 2025 dans la bonne humeur, vos animateurs favoris sont prêts à tout pour vous faire passer une soirée inoubliable.

Sandrine Dans, Jean-Michel Zecca, Anne Ruwet, Maria Del Rio et bien d’autres encore enchaîneront les gaffes et les fous rires. Tout au long de cette soirée complètement folle, ils vous dévoileront des images inédites de cette année : lapsus, moments de solitude, délires de stars et fous rires en cascade…