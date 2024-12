"À l’école, c’était compliqué": sous la carapace en chocolat, le cœur tendre de Romain se dévoile sous la tente du Meilleur Pâtissier

Amour, séduction et gourmandise étaient les ingrédients de cette 10ᵉ semaine de compétition sous la tente du Meilleur Pâtissier. Entre le retour surprise d'un ancien candidat et des épreuves enflammées, les pâtissiers amateurs ont dû rivaliser d'imagination pour séduire Mercotte et Cyril Lignac. Retour sur une soirée riche en émotions et en desserts renversants !

Pour cette soirée dédiée à l’amour, un invité surprise a rejoint les cinq pâtissiers encore en lice : Romain, grand gagnant des duels de repêchage, fait son retour sous la tente ! Éliminé lors de la septième semaine, il est revenu plus déterminé que jamais après avoir triomphé dans le concours parallèle "Qui réintègrera la tente ?", orchestré par Noëmie Honiat et Mohamed. "Aujourd’hui, être ici, c’est une revanche", a-t-il confié.

Et quelle revanche ! Dès l’épreuve créative, Romain a su séduire Cyril Lignac et Mercotte avec son entremets en forme de puzzle, représentant sa personnalité et son cheminement personnel. Une carapace en chocolat noir renfermant des saveurs subtiles de café et de vanille tonka… De quoi conquérir les papilles du jury et faire passer un message fort en parlant de son homosexualité. "Je ne suis pas militant, mais c’est important de le dire parce que c’est tout à fait normal", affirme-t-il. Il espère que sa démarche pourra inspirer des jeunes qui, comme lui, cherchent à se construire dans un monde qui les juge parfois trop vite. Originaire d’un milieu rural, Romain a grandi dans un environnement où être "différent" n’était pas toujours facile. "À l’école, c’était compliqué", confie-t-il. "Je subissais des insultes. Quand on est enfant, c’est dur, car on est catégorisé directement".