"Mais non ?!": les candidats du Meilleur Pâtissier très surpris lors de l'annonce de l'épreuve technique

Pour les quarts de finale, Le Meilleur Pâtissier a fait ses valises pour partir au Portugal. Avec des épreuves centrées sur les spécialités du pays, les candidats ont dû redoubler d'efforts et d'imagination pour en mettre plein la vue à Mercotte et Cyril Lignac. Retour sur une soirée riche en émotions.

Pour l'épreuve technique de cette semaine, nos pâtissiers avaient pour défi de reproduire, en seulement deux heures, le "gâteau oiseau en mosaïque" de Jorge Cardoso, champion du monde de pâtisserie et chef portugais le plus médaillé. Ce gâteau rend hommage aux carreaux de mosaïque traditionnels emblématiques du Portugal.

Du côté des déceptions, le maillot de football de Timothée et le coq de Barcelos réalisé par Romain, pourtant tablier bleu, ont été les deux grands perdants de l'épreuve.

Lors du verdict, Cyril et Mercotte ont été séduits par le bateau en chocolat de José et la bouteille de porto en trompe-l'œil de Tsiory.

Pour corser l’épreuve, les candidats ont d’abord dû goûter, les yeux bandés, les six préparations composant le gâteau du chef. Chaque préparation correctement identifiée leur permettait de décrocher une partie de la recette.

Pour ceux qui n'avaient pas tous les ingrédients, la tâche s'est avérée encore plus ardue. À noter que Tsiory a réussi à identifier l'ensemble des ingrédients, ce qui lui a permis d'obtenir les six fiches de préparation. "Je suis vraiment fasciné par la nourriture (...). J'adore goûter des choses et découvrir de nouvelles saveurs, donc ce genre de jeux, j'aime beaucoup", a expliqué le candidat.

Si l’épreuve a semblé facile pour Tsiory, elle ne l’a pas été pour José. Malgré quatre fiches sur six, le candidat a rencontré plusieurs problèmes pendant sa préparation, notamment son crémeux à l'orange qui a brûlé. "Je n'ai absolument pas sorti ce qu'il fallait sortir", s'est-il agacé au moment de présenter son gâteau.

Pour cette épreuve, les candidats ont été classés de la moins bonne préparation à la meilleure. Malheureusement, José a terminé à la dernière position. N'ayant pas eu le temps de réaliser toutes les couches du gâteau, il était difficile pour lui d’espérer un meilleur classement. La première place, quant à elle, est revenue à Timothée. Le jeune candidat de 16 ans a su faire preuve de technique et de précision durant l’épreuve.

Une dernière épreuve périlleuse

Véritable incontournable au Portugal, le pastel de nata était au cœur de la troisième et dernière épreuve. Nos pâtissiers étaient invités à revisiter cette pâtisserie emblématique du pays.

Avec un Cupcake d'or à la clé, permettant de se qualifier directement pour la semaine suivante, les candidats ne voulaient pas se rater. Et pour corser l’épreuve, notre jury était accompagné d’expertes de la recette du pastel de nata.

C'est le jeune Timothée qui a remporté le tant convoité Cupcake d'or grâce à son audacieux pastel de nata exotique. Concernant le tablier bleu, il a été attribué à Tsiory. "Je suis ultra content et super fier", s’est réjoui le candidat.

Malheureusement, cette semaine, c’est Romain qui a quitté l’aventure. "Ça a été une aventure de fou, j’ai fait de superbes rencontres. Et je ne ressors que grandi de cette expérience", a-t-il déclaré.

