Le paradis des skieurs et des fêtards: découvrez la station de ski favorite du roi Philippe et de la reine Mathilde

Du faste de Courchevel à l’ambiance feutrée de Lech, les stations de ski les plus huppées attirent chaque année les célébrités et la royauté. Entre chalets hors de prix, restaurants étoilés et soirées exclusives, ces destinations hivernales sont bien plus qu’un simple terrain de glisse.

Le gotha international ne s’y trompe pas : David Beckham, Patrick Bruel ou encore le prince William et Kate Middleton sont des habitués. "C’est à Courchevel que leurs enfants, George, Charlotte et Louis, ont appris à skier", précise Amélie Schildt, experte royauté pour RTL info.

Si une station incarne le luxe à la française, c’est bien Courchevel surnommée "la Saint-Tropez des neiges", qui se situe dans les Alpes françaises. Louer un chalet ici peut coûter entre 150.000 et 250.000 euros par semaine, et le prix au mètre carré avoisine les 26.000 euros. En 2023, un domaine composé de deux chalets s’est même vendu 90 millions d’euros, un record pour une maison en bois.

Mais Gstaad n’est pas seulement un lieu de passage. Certains y posent définitivement leurs valises, comme Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, séduits par la sérénité des lieux.

Et pour attirer cette clientèle, tout est pensé dans le moindre détail. Le luxe est omniprésent : on compte 11 hôtels cinq étoiles et 3 palaces. "Même les télécabines sont estampillées Chanel", ajoute-t-elle. L’établissement le plus prestigieux ? Le Cheval Blanc, où le chef Yannick Alléno sublime les papilles des plus fortunés.

Le summum du faste ? Le Gstaad Palace, hôtel iconique où le luxe atteint des sommets. "Là-bas, les chats et les chiens des célébrités sont nourris au caviar", raconte Bertrand Deckers, chroniqueur royal.

Verbier : le paradis des skieurs et des fêtards

Plus sportive, mais tout aussi prisée, Verbier attire les amateurs de sensations fortes. "La station compte 90 remontées mécaniques et 400 kilomètres de pistes", précise Amélie Schildt. Une destination adorée du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

Mais la glisse n’est pas l’unique attrait de Verbier : sa vie nocturne animée fait aussi sa réputation. Bars, discothèques… même le prince William y a été aperçu en train de s’éclater sur le dancefloor en 2017, alors que Kate, enceinte de leur troisième enfant, était restée en Angleterre

Lech, l’élégance autrichienne

Plus discrète, la station autrichienne de Lech séduit par son authenticité. "On y croise encore des boulangers et des producteurs de lait", souligne Bertrand Deckers. Mais cela ne l’empêche pas d’être un haut lieu du luxe, notamment pour sa gastronomie raffinée.

La station est surtout le repaire hivernal de la famille royale néerlandaise, qui y séjourne depuis plus de 60 ans. Ils logent toujours au Gasthof Post, un hôtel luxueux mais rustique en apparence. "Ils s’y sentent tellement chez eux qu’ils n’ont jamais voulu acheter un chalet sur place", ajoute Bertrand Deckers.

Qu’on soit adepte du ski mondain ou de la descente sportive, ces stations sont le rendez-vous incontournable des stars et des têtes couronnées. Luxe, discrétion ou fête : chacun y trouve son compte… à condition d’y mettre le prix.

