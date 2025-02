Carole Middleton, l’ambitieuse "belle-mère du royaume": comment s’est-elle imposée dans la monarchie britannique

Depuis des années, Carole Middleton est une figure discrète mais essentielle dans la vie de Kate et William. Aujourd’hui, alors que la princesse de Galles traverse une période difficile, sa mère se révèle être un soutien inestimable. Présente à leurs côtés, elle veille sur ses petits-enfants et sur son gendre, devenant un véritable pilier familial.

Face à la maladie de Kate Middleton, Carole n’a pas hésité une seconde : elle s’est installée à Anmer Hall, la résidence de campagne du couple princier, pour assurer le quotidien des enfants. "Elle s’occupe des petits, assiste aux matchs de sport de George, Charlotte et Louis, fait les courses et accompagne même Kate à ses séances de chimiothérapie. Elle a été vraiment un soutien infaillible", explique Amélie Schildt, experte royauté à RTL info.

L’un des incidents les plus marquants remonte à un événement officiel où elle a été aperçue en train de mâcher du chewing-gum en présence de la reine Elizabeth II. Un détail qui a alimenté les préjugés sur son manque de raffinement.

Stratégie ou simple coïncidence ?

Certaines rumeurs, relancées notamment par la série The Crown, suggèrent que Carole Middleton aurait tout orchestré pour que sa fille Kate rencontre le prince William à l’université de St Andrews. Nicolas Fontaine nuance ces spéculations : "À l'époque, personne ne pouvait imaginer qu'il allait rejoindre cette université en Ecosse. On parlait de nombreuses autres écoles aux alentours de Londres. Et quand on découvre aujourd'hui ce qui est inscrit sur le formulaire d'inscription de Kate, on voit qu'elle était inscrite avant même qu'on annonce qu'il allait rejoindre cette école".

Un titre de noblesse pour les Middleton ?

Face à leur engagement auprès de Kate, William et leurs enfants, la question se pose : Carole et Michael Middleton pourraient-ils être anoblis un jour ?

Si Amélie Schildt estime que cela aurait du sens en reconnaissance de leur rôle dans l’éducation du prince George, Nicolas Fontaine rappelle que la monarchie britannique n’est pas coutumière de ce genre de distinction : "Même des membres très proches de Charles III n'ont pas de titre. C'est évidemment très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres monarchies, par exemple en Belgique".

