De Madrid à Londres, en passant par Windsor ou Versailles, les châteaux et palais royaux fascinent. Témoins de l’histoire, ces lieux regorgent de secrets, entre richesses architecturales, anecdotes insolites et apparitions spectrales. Décryptage de ces trésors qui continuent de captiver le monde.

Avec ses 3.418 pièces réparties sur 135.000 m², le palais royal de Madrid (ou Palais d’Orient) est le plus grand d’Europe. Construit au XVIIIᵉ siècle en seulement 18 ans, ce chef-d’œuvre incarne la magnificence du pouvoir royal espagnol. "Ce n'est pas un grand escalier mais un immense escalier.", s’exclame Bertrand Deckers, chroniqueur royal. "On a envie de dire que l'escalier de Versailles fait pâle figure".

Les châteaux et palais ne sont pas que des monuments historiques ; ils sont des symboles vivants des dynasties royales, des œuvres d’art à part entière et des lieux chargés d’histoires, parfois même d’histoires surnaturelles. Que ce soit pour admirer leur architecture, découvrir leurs mystères ou frissonner avec leurs légendes, ils continuent de faire rêver des millions de visiteurs chaque année.

Seules 50 pièces sont ouvertes au public, mais arpenter l’ensemble du palais nécessiterait plus de trois jours, selon Bertrand Deckers, chroniqueur royal. Parmi ses trésors, on trouve la plus vieille pharmacie au monde, une curiosité qui en dit long sur l’histoire de cet édifice. Cependant, le roi Felipe VI et sa famille ont opté pour une résidence plus modeste, laissant cet imposant monument à la postérité et à ses nombreux visiteurs. Thomas de Bergeyck, spécialiste des monarchies, ajoute : "Imaginez y vivre dans 3.418 pièces qu'il faut chauffer. C'est évidemment impossible aujourd'hui. Le roi et la reine préfèrent un château à taille humaine et on les comprend largement".

Buckingham Palace : faste et souterrains

Direction Londres et ses 765 pièces pour découvrir Buckingham Palace, résidence officielle des monarques britanniques depuis 1837. Si ses 160 hectares de jardins attirent les touristes, le véritable mystère se trouve sous terre.

D'après Bertrand Deckers, le palais cacherait 770 passages secrets reliés par un réseau souterrain colossal, dont une station de métro privée, la "Jubilee Line". Inaugurée durant la Seconde Guerre mondiale, cette ligne aurait permis à George VI et sa famille d’échapper aux bombardements nazis. Et ce n’est pas tout : une anecdote raconte que le roi et la reine mère auraient croisé un jour, dans ces tunnels, un habitant clandestin originaire de Newcastle, vivant là depuis des années sans jamais avoir été repéré par les 300 employés du palais.