"Est-ce que tu aimes faire l'amour tous les jours ?": Gérard et Lucie se lâchent dans Mariés au premier regard

Après un coup de foudre lors de leur mariage, Gérard et Lucie vivent une lune de miel idyllique à Chypre. Entre taquineries, complicité et discussions intimes, les deux candidats semblent déjà très proches. Mais leur connexion est-elle assez solide pour durer ?

La semaine dernière, Gérard et Lucie se rencontraient enfin dans Mariés au premier regard. Et le coup de foudre semble avoir opéré instantanément ! Dès qu’il aperçoit Lucie, Gérard est conquis : "Je trouve qu'elle est séduisante et que c'est la personne qui peut être avec moi. Je suis sous le charme". De son côté, Lucie ne cache pas son enthousiasme non plus.

Une lune de miel sous le signe de la complicité

Direction Chypre pour les jeunes mariés, où tout semble couler de source. Lucie ne tarit pas d’éloges sur son époux : "Gégé me plaît tant physiquement, tant dans sa façon d'être". Et si le stress du mariage lui a coûté quelques kilos en plus, Gérard ne manque pas d’humour pour détendre l’atmosphère : "J'ai d'autres solutions pour perdre comme notre folle nuit d'hier", plaisante-t-il, tandis que Lucie opte pour une approche plus sportive : "On peut marcher tous les jours".