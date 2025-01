Sandrine Corman est en "Mission Camion": un lourd défi qui testera les limites de notre animatrice

Accrochez vos ceintures, Sandrine Corman prend le volant! Notre animatrice se lance un défi audacieux: dompter les géants de la route et décrocher son permis poids lourd. Mais "Mission Camion: c'est du lourd!" est bien plus qu'une simple leçon de conduite. C'est une immersion totale dans l'univers fascinant et méconnu des routiers.