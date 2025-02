"Si j'étais resté au Maroc, je ne serais plus de ce monde": Booder raconte son incroyable destin

Né avec de graves problèmes de santé, Booder n’aurait dû vivre que quelques mois selon les médecins. Mais son combat acharné, son humour et son talent l’ont mené des hôpitaux à la célébrité. Aujourd’hui, il revient sur son incroyable parcours, marqué par la résilience et la générosité.

Face à cette situation, son père, alors ouvrier en France depuis l'âge de 16 ans, prend une décision cruciale : ramener sa famille à Paris pour offrir à son fils les soins nécessaires. Dès l’âge de quelques mois, Booder est hospitalisé à Necker, où il passera une grande partie de son enfance, entre crises d’asthme, bronchiolites à répétition et carences sévères.

Booder, de son vrai nom Mohamed Benyamna, voit le jour le 13 août 1978 à Bouarfa, au Maroc. Une naissance marquée par une inquiétude immédiate : "Je ne pleurais pas, j’étais tout bleu", raconte-t-il. Fragile, il souffre de sérieux problèmes respiratoires et a du mal à s’alimenter. Les médecins, pessimistes, pensent qu'il ne survivra pas au-delà de quelques mois.

Booder arrive en janvier 1979 et est hospitalisé à Necker, l’hôpital des enfants malades à Paris, où il passera une grande partie de son enfance. "J’y suis resté cinq ans, mais pas d’un coup", précise-t-il. Entre crises d’asthme, bronchiolites à répétition et manque de fer, le combat est quotidien. "Si j’étais resté au Maroc, je ne serais plus de ce monde", confie l’humoriste, conscient que l’accès aux soins a changé le cours de sa vie.

Grandir entre l’hôpital et la cité

En dehors des séjours médicaux, Booder grandit dans le quartier de la Grange-aux-Belles, à Paris, où il vit encore aujourd’hui. Un environnement où il apprend très vite à relativiser et à affronter les épreuves avec le sourire.

Son ami humoriste Tareek le souligne : "Je pense qu’il a compris très tôt que la vie était courte et qu’il fallait profiter de chaque instant et des gens qui nous entourent". Cette philosophie de vie deviendra sa signature.