"Une complicité à toute épreuve": qui sont Mattéo et Esméralda, les cousins belges qui se lancent dans Pékin Express?

La mythique émission Pékin Express souffle ses 20 bougies et promet une saison anniversaire riche en émotions, surprises et découvertes. Parmi les dix binômes en compétition, un duo belge attire particulièrement l'attention : Mattéo et Esméralda, deux cousins inséparables venus tout droit de la région de Liège.

Pour cette édition spéciale, Pékin Express a choisi un cadre grandiose : l’Afrique, le berceau de l’humanité. Du Kilimandjaro en Tanzanie à Johannesburg en Afrique du Sud, en passant par le Mozambique et le Lesotho, les 10 binômes de candidats découvriront des paysages époustouflants, des rencontres inoubliables avec les tribus locales et une faune sauvage impressionnante.

Liège s’invite sur la route africaine !

Couples, amis, frères, sœurs, père et fille ou même parfaits inconnus : cette année, 10 nouveaux binômes se lancent dans l’aventure palpitante de Pékin Express. Parmi eux, les cousins liégeois Mattéo, 22 ans, et Esméralda qui partagent bien plus que des liens de famille : une complicité à toute épreuve et une histoire personnelle forte. Après la perte de sa mère, Esméralda a renforcé son lien avec Mattéo, qui a toujours été là pour elle. Leur relation, presque fraternelle, est ponctuée de taquineries, de chamailleries et surtout d’un soutien indéfectible.