"Une formule incroyable": comment Camilla a abordé pour la première fois le futur roi Charles

Divorces, remariages, relations controversées... Même au sein des monarchies, l’amour suit des chemins sinueux. De Charles et Camilla à Meghan Markle, en passant par Martha Louise de Norvège ou Laetitia d’Espagne, retour sur ces unions royales qui ont défié les conventions.

C’est le cas du roi Charles III et de son épouse Camilla, exemple emblématique de cette seconde chance amoureuse. Leur histoire commence en 1970, autour d’un terrain de polo. "C'est Camilla qui va vers Charles avec une formule incroyable", fait remarquer Bertrand Deckers, chroniqueur royal. "Elle lui dit 'mon arrière arrière-grand-mère était l'amant de votre arrière arrière-grand-père. Ça ne vous donne pas des idées ?'"

L’amour n’est pas toujours un conte de fées dès le premier chapitre. Dans l’univers feutré, mais surveillé des têtes couronnées, nombreux sont ceux à avoir trouvé l’âme-sœur au second regard.

Avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle menait une carrière florissante à Hollywood. Mariée à Trevor Engelson, producteur américain, leur union fut marquée par les paillettes et les projecteurs : "Très beau mariage en Jamaïque avec toute une série d’amis, beaucoup d’argent déjà à l’époque", raconte Thomas de Bergeyck. C’est lui qui l’aide à décrocher un rôle dans Remember Me, aux côtés de Robert Pattinson, film qui marquera un tournant dans sa carrière. Mais en 2014, Meghan tourne la page, renvoyant sa bague de fiançailles à son ex-mari.

Il faudra attendre 2005 pour que Charles obtienne l'autorisation de se remarier. Le prince épouse enfin Camilla, qui deviendra duchesse de Cornouailles. Elle refusera le titre de princesse de Galles, par respect pour la mémoire de Diana, toujours très populaire au sein du peuple britannique. Aujourd’hui, Camilla est devenue reine : "C’est assez incroyable quand même le parcours qu’a pu faire Camilla entre 1970, la première rencontre, et aujourd’hui où elle est la reine d’Angleterre, elle est The Queen", note le journaliste Thomas de Bergeyck.

Mais la pression de la famille royale aura raison de ce premier amour. Charles épouse Diana Spencer en 1981. Un mariage imposé plus que désiré, où l’amour n’a jamais vraiment pris racine. Diana ne tardera pas à en souffrir, déclarant publiquement : "Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu encombré". Leur séparation intervient en 1992, suivie du divorce en 1996.

Deux ans plus tard, sa vie bascule. Une amie commune lui présente le prince Harry : "Ils vont se retrouver dans un club de Soho (un quartier de Londres, ndlr), ils vont parler longtemps ensemble, ils vont surtout beaucoup rire, et Harry, dans les premières minutes de leur rencontre physique, en face-à-face, s'est dit 'je pense que là, j'ai trouvé vraiment la bonne personne'", raconte encore le journaliste. Éperdument amoureux, Harry lui fait une demande en mariage en toute simplicité et l’épouse en 2018, avant de quitter la famille royale pour construire une nouvelle vie avec elle aux États-Unis.

Alors que des rumeurs de séparation ont circulé, leur complicité semble intacte : "Ils apparaissent depuis quelques semaines à nouveau plus proches et plus complices que jamais", rassure Bertrand Deckers.

Märtha Louise de Norvège et Durek Verret

La princesse Märtha Louise de Norvège, elle aussi, a dû attendre un second mariage pour trouver l’amour véritable. Après 14 ans avec l’écrivain Ari Behn, père de ses trois filles, la séparation est annoncée en 2016. Un mariage conflictuel : "Quand je suis entré dans cette famille, j’ai eu l’impression d’être jeté au lion", aurait dit Ari Behn.

La princesse, connue pour son attachement aux médecines alternatives et sa capacité à "parler avec les anges", s’unit ensuite à un homme tout aussi atypique : Durek Verret, surnommé le chaman des stars. Le guérisseur, controversé pour avoir promu des talismans censés soigner des maladies graves, divise.

Le mariage, célébré en août dernier sur une île privée en Norvège, marque un nouveau chapitre pour Märtha Louise. La princesse a perdu son prédicat d’altesse royale, ce qui lui permet de célébrer ce mariage "étrange". Le couple semble épanoui, même si l'opinion publique et la presse n'apprécie pas trop le profil de Durek Verret.

Felipe VI et Letizia Ortiz

Enfin, l’Espagne elle aussi a vu son conte royal naître d’un second départ. Letizia Ortiz, journaliste vedette et ex-femme d’un professeur de littérature, rencontre le prince Felipe lors d’un dîner entre amis. Rapidement, l’alchimie opère et leur relation devient publique dès 2003.

Connue de tous en tant que présentatrice du journal télévisé, Laetitia n’a pas eu besoin d’être présentée à la population. Devenue reine, elle impose sa personnalité : "J’ai le souvenir d’une conférence de presse où à un moment donné Philippe interrompt Laetitia et Laetitia lui dit tais-toi, laisse-moi terminer. Elle ne se laisse pas faire, elle a son mot à dire, elle est souveraine comme lui, presque chef d'Etat comme lui", termine Thomas de Bergeyck.

