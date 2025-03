Pourquoi l’Australie a choisi d’écarter Charles III de son billet de 5 dollars?

C’est une décision symbolique qui marque une évolution dans l’identité visuelle de la monnaie australienne. La Banque de réserve d’Australie a annoncé que le futur billet de 5 dollars ne comportera pas l’effigie du roi Charles III, alors que ce billet affichait le portrait de la reine Elizabeth II depuis 1992, indique la chaîne 9news.

Un hommage aux peuples autochtones

Plutôt qu’un nouveau souverain britannique, l’Australie a choisi de mettre en avant ses racines autochtones. Le thème du billet, intitulé "Connection to the Country" (Connecter le pays), a été sélectionné parmi plus de 2.100 propositions du public. Il célébrera les cultures et l’histoire des Premières Nations australiennes.