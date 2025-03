"Une vraie torture": Benjamin Maréchal raconte son calvaire après avoir perdu son principal outil de travail

Benjamin Maréchal, l'animateur de "Ils mériteraient d'être dans le journal" a perdu sa voix en direct cette semaine à cause d'une pharyngite soudaine. Il raconte son calvaire et ses efforts pour retrouver la parole.

Depuis le milieu de la semaine, les auditeurs de bel RTL ont pu remarquer que la voix de Benjamin Maréchal était particulièrement affaiblie. L’animateur a révélé être victime d’une pharyngite foudroyante, qui l’a frappé brutalement mardi après-midi. "À 14h, j’ai eu un peu la gorge qui pique. Et puis en cours de soirée, ma voix a disparu d’un coup, c’est comme si on avait fait on-off", raconte-t-il.

Des remèdes en urgence

Face à ce problème, Benjamin Maréchal a rapidement cherché des solutions. Il a découvert que de nombreux collègues avaient des pastilles et du miel à portée de main, un rituel plus courant qu’il ne le pensait. "En général, on a des antidouleurs, mais pas des pastilles", s’étonne-t-il.

Il a même sollicité la chanteuse Jeanne Mas pour des conseils, après avoir été particulièrement gêné par sa perte de voix lors de la venue de Chico & the Gypsies. "Je lui ai demandé pour la blague, c’était une façon de m’excuser d’être aphone", explique-t-il.

Finalement, il s’est procuré du Plantivox, un traitement sans sucre recommandé par son pharmacien. Pour maximiser ses chances de récupération, il a aussi suivi les conseils de son médecin en multipliant les inhalations de Vicks Vaporub toutes les deux heures : "C’est extrêmement désagréable parce que ça pique les yeux et la gorge".