11 millions d'euros de déficit dans le budget de l'Union belge de football en 2023

En raison de plusieurs revers, les pertes ont été plus importantes que prévu, la Pro League réclamant également 1 million d'euros pour les recettes de la Coupe du monde. "Des efforts financiers devront être faits", reconnaît l'URBSFA.

Le budget prévoyait 6 millions d'euros de déficit en raison de l'indexation et de l'inflation, mais avec celui des ailes régionales de l'ACFF et de Voetbal Vlaanderen, il s'élève à près du double.

L'Union belge explique cette situation en partie à un "certain nombre de déconvenues" : "Comme le match contre la Serbie joué à huis clos et les ventes de billets décevantes à l'automne, et pour une autre partie à des dépassements de coûts dans notre organisation."

Le contexte économique actuel rendrait également difficile la création de nouvelles recettes.