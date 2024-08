Ameen Al-Dakhil est transféré de Burnley à Stuttgart

Stuttgart a annoncé mardi après-midi la signature d'Ameen Al-Dakhil. Le Diable Rouge (4 caps) arrive en provenance de Burnley après une saison et demie en Angleterre. Il s'est engagé pour quatre ans avec Stuttgart, qui disputera cette saison la Ligue des Champions.

Al-Dakhil, 22 ans, est un défenseur central né en Irak mais ayant grandi en Belgique. Passé par les centres de formation d'Anderlecht et du Standard, il a joué son premier match professionnel avec les Liégeois en 2021. Après le Standard, il a porté les couleurs de Saint-Trond (2022-2023) et de Burnley à partir de janvier 2023. Sous les ordres de Vincent Kompany, il y a été champion de deuxième division anglaise six mois après son arrivée, mais les Clarets ont été relégués en Championship dès la saison suivante.