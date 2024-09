Anderlecht affrontera Valerenga au dernier tour qualificatif

Anderlecht affrontera le club norvégien de Valerenga lors du second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine, après le tirage au sort de lundi, qui s'est tenu à Nyon, en Suisse.

Le week-end dernier, Anderlecht s'est facilement qualifié pour ce dernier tour préliminaire en battant les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade (4-1) en demi-finale puis l'équipe maltaise de Birkirkara (5-0) en finale, d'un tournoi qualificatif à quatre équipes. Seul le vainqueur accédait à ce second tour.

Les matchs aller se joueront les 18 et 19 septembre, tandis que les matchs retour sont prévus les 25 et 26 septembre. Les vainqueurs de ces confrontations se qualifieront pour la phase de groupes, qui débutera début octobre. Le tirage au sort de cette phase de poules est fixé au 27 septembre.

Valerenga, champion de Norvège 2023, a éliminé les Roumaines de Farul Constanta en finale de son premier tour qualificatif (3-1). Lors de la dernière édition, les Norvégiennes ont été éliminées par le Real Madrid au dernier tour qualificatif.

Les Bruxelloises faisaient partie de la voie des championnes, où onze mini-tournois (à quatre) étaient organisés, avec demi-finales et finale, chez l'une des équipes participantes. Le vainqueur accédait au second tour, pour lequel trois clubs étaient directement qualifiés, le Slavia Prague, l'AS Rome et Hammarby.

Il y a aussi une voie de la ligue qui met en jeu cinq tickets pour la phase de groupes à l'issue des deux tours qualificatifs.

Le FC Barcelone, tenant du titre, l'Olympique lyonnais, le Bayern Munich et Chelsea sont qualifiés d'office pour la phase de groupes.